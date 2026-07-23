Detuvieron a un hombre por robar herramientas: lo vinculan con otros dos hechos

Personal de la comisaría Segunda detuvo a un hombre de 49 años por sustraer una caja de herramientas del interior de una camioneta estacionada.

El procedimiento se concretó en O’Higgins al 40, donde fue aprehendido José Ángel Gorosito, de 49 años.

Según informó la Policía, momentos antes habría sustraído una caja de herramientas con elementos de mano y eléctricos del interior de una camioneta Toyota Hilux estacionada en Pasaje Vergara al 25, luego de romper una de sus ventanillas.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad particulares y del Centro Único de Monitoreo (CEUM), personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) estableció que el detenido también estaría vinculado con otros dos hechos.

Uno de ellos ocurrió el 25 de junio, cuando fue robada una notebook del interior de un vehículo estacionado en Vicente López al 800.

El otro fue denunciado el 19 de julio e involucró la sustracción de una billetera desde un automóvil ubicado en Pasaje Vergara al 40.

Por los tres episodios se iniciaron actuaciones por el delito de robos reiterados, con intervención de las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N° 7 y N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.