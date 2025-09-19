Día de la Primavera: así serán los operativos en Bahía Blanca

La Subdirección de Tránsito informa que se desplegará un amplio operativo con el fin de reforzar la seguridad vial y acompañar a los vecinos en los distintos puntos de la ciudad.

El dispositivo contará con inspectores en zonas de espacios verdes y zonas de recreación como el Paseo de las Esculturas, La Carrindanga, el Paso Vanoli, Parque de Mayo, Parque Boronat y Parque Independencia, donde se espera una gran concurrencia de jóvenes y familias, como así también en los sectores de mayor actividad nocturna.

En esto puntos se llevarán a cabo controles estáticos para ordenar la circulación y prevenir incidentes.

Asimismo, se implementarán operativos multipuntos, que permitirán abarcar simultáneamente diferentes sectores de la ciudad con carácter preventivo, garantizando de este modo mayor presencia y rapidez de respuesta.

Como parte del operativo, la dependencia también desarrollará campañas de concientización, invitando a los vecinos a realizarse controles de alcoholemia de manera voluntaria. El objetivo es generar conciencia sobre la importancia de la conducción responsable y prevenir situaciones de riesgo.

“Queremos que esta sea una fiesta cuidada y disfrutada por todos. Nuestra prioridad es estar presentes, prevenir y cuidar”, señalaron desde la Dirección de Tránsito.

Con estas acciones, el Municipio de Bahía Blanca refuerza su compromiso de trabajar en la Seguridad Vial y en la prevención, asegurando que la comunidad pueda celebrar de manera tranquila y responsable.