viernes, septiembre 19, 2025
Locales

Día de la Primavera: así serán los operativos en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La Subdirección de Tránsito informa que se desplegará un amplio operativo con el fin de reforzar la seguridad vial y acompañar a los vecinos en los distintos puntos de la ciudad.

El dispositivo contará con inspectores en zonas de espacios verdes y zonas de recreación como el Paseo de las Esculturas, La Carrindanga, el Paso Vanoli, Parque de Mayo, Parque Boronat y Parque Independencia, donde se espera una gran concurrencia de jóvenes y familias, como así también en los sectores de mayor actividad nocturna.

En esto puntos se llevarán a cabo controles estáticos para ordenar la circulación y prevenir incidentes.

Asimismo, se implementarán operativos multipuntos, que permitirán abarcar simultáneamente diferentes sectores de la ciudad con carácter preventivo, garantizando de este modo mayor presencia y rapidez de respuesta.

Como parte del operativo, la dependencia también desarrollará campañas de concientización, invitando a los vecinos a realizarse controles de alcoholemia de manera voluntaria. El objetivo es generar conciencia sobre la importancia de la conducción responsable y prevenir situaciones de riesgo.

“Queremos que esta sea una fiesta cuidada y disfrutada por todos. Nuestra prioridad es estar presentes, prevenir y cuidar”, señalaron desde la Dirección de Tránsito.

Con estas acciones, el Municipio de Bahía Blanca refuerza su compromiso de trabajar en la Seguridad Vial y en la prevención, asegurando que la comunidad pueda celebrar de manera tranquila y responsable.

Comentarios

You May Also Like

Volcó un automóvil en la ruta 33

De La Bahía Noticias

Cierre temporal de la delegación de Ingeniero White

Debora Pedreira

El gobierno local confirmó que “hay 963 personas evacuadas”

De La Bahía Noticias