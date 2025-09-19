La Justicia de Santa Fe confirmó la medida cautelar contra Vialidad Nacional para que arregle la ruta 11
La Cámara Federal de Rosario confirmó la medida cautelar presentada por el diputado provincial de Santa Fe José Corral contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), tras la apelación del organismo a la sentencia de primera instancia, para que arregle la ruta 11, desde Santa Fe hasta San Justo.
La doble confirmación por parte de la justicia ordena a Nación que realice de manera urgente un plan preventivo de bacheo, limpieza de banquinas y desagües, colocación de luminarias y señalización, entre otras tareas esenciales.
El tramo afectado comprende más de 110 kilómetros y atraviesa las localidades de Recreo, Gobernador Candioti, Iriondo, Nelson, Llambi Campbell, Cabal, Emilia, Videla y San Justo.
“Esta decisión judicial es un paso importante para proteger la vida y la seguridad de los santafesinos que transitan diariamente este corredor, y también nuestras economías regionales, la conectividad educativa, el acceso a la salud y el transporte de la producción agroindustrial. El estado actual de la ruta 11 es una amenaza concreta y no podemos seguir esperando”, expresó Corral tras conocerse la resolución.
Corral destacó además que “esta es la tercera vez que la justicia le dice a Milei que debe reparar y mantener las rutas nacionales”.
“El amparo es una respuesta ante la inacción reiterada del gobierno nacional pese a las denuncias, siniestros viales y reclamos comunitarios acumulados en los últimos años. La resolución judicial reconoce que la situación es de extrema urgencia”, agregó el diputado de Unidos.