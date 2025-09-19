El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que rige un alerta naranja por tormentas para el sábado a la tarde en Bahía Blanca.

“El área será afectada por tormentas fuertes o severas, que estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h”, explicita el informe.

Se prevén además valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

TAMBIÉN CON ALERTA NARANJA

El aviso de alerta naranja del SMN incluye toda la provincia de Buenos Aires, excepto la costa del partido de Patagones; el este de La Pampa; sur de Córdoba y Santa Fe y Entre Ríos.

RECOMENDACIONES ANTE ALERTA NARANJA

1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

2- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

3-Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

4- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

5- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

6- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias

con linterna, radio, documentos y teléfono.