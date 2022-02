En el marco del Día de los Enamorados, a varios transeúntes les llamó la atención un cartel que fue colocado en un banco de la Plaza Rivadavia por “Carlos J.”

“En ese banco me enamoré de Indira G.P. Jamás dejaré de amarla. Si no era el amor de mi vida, me equivoqué de vida, no de amor. Ya no estamos juntos”, menciona el escrito.

