Diego Brancatelli habló de su salud tras la internación

Diego Brancatelli continúa internado en el Sanatorio de la Trinidad, en el barrio porteño de Palermo, debido a una hernia de disco que estaba complicando su estado de salud. Desde allí, el periodista se sacó fotos y detalló que el bloqueo que le realizaron fue exitoso.

“Sorteando palitos en la rueda, sin embargo yo sigo”, dijo Brancatelli en su cuenta de Instagram junto a una serie de imágenes que lo mostraban internado. Luego explicó: “Tres hernias de disco. Una que me está afectando fuerte. Internado. Con morfina. Gracias a todos y a todas por tantos mensajes lindos, a ponerle garra”.

¿Qué le pasó a Diego Brancatelli?

El jueves 19, tras unos días de internación, volvió a tomar la misma red social para actualizar su estado de salud y responder a sus seguidores. “Internación. Día 3. ¿Cómo estoy? Bien. Hoy me empiezan a bajar la cantidad de morfina (lo único que me calma el dolor). Pasar a medicamento vía oral y ver si lo tolero (cuando entré no lo toleraba). Ahí decidir. A casa así o previamente bloqueo del nervio”, detalló.

“Viajé sin dolor y al regreso empecé con toda esta pesadilla. Volví de Qatar. Empezó a doler. Pensé que pasaba. Siguió. Tomé diclofenac. No pasó”, indicó.

“Fui a otro sanatorio, un desastre. El médico ni me revisó. Me recetó algo al ‘tun tun’ y no era. Siguió el dolor. Vine a La Trinidad e hicieron lo que corresponde. RX, resonancia, inyección, medicación correcta y orden de hacer kinesio. Fui al Hospital Penna e hice la primera sesión de kinesio con un doctor que es crack. Parecía que mejoraba, pero…”, siguió.

Sin embargo, el domingo “empezó a doler hasta ver las estrellas”, y fue allí que “llamé servicio médico, me inyectaron y nada. Así que Cecilia agarró el auto y acá estoy: internado”. Era tan terrible el dolor que “llegué llorando del dolor (literal) no podía parar de llorar. Me trataron de 1000. Pero lo único que me calmó fue la morfina. Pedí varios rescates. Y quedé bajo control”.

Sobre el tratamiento, el panelista de Argenzuela (C5N) explicó que “ahora intentando ver cómo salgo de esta. Una opción es encontrar la medicación que me permita vivir sin dolor. Otra es un bloqueo. Y último: operación”.

En ese momento, una de las seguidoras le comentó: “Branca tengo 2 hernias de disco que cada ataque me explota la espalda… me da pánico operarme”, y ante esto, la respuesta de Brancatelli fue: “Es tremendo. Yo tampoco quiero llegar a operarme. Veremos que dicen. También tengo miedo. Confío en los médicos. Espero que no”.

Horas después de su última historia, Diego Brancatelli retomó esa red social para contar que el bloqueo que le practicaron había sido exitoso. (Exitoina)

