Diputados de La Pampa aprobaron un reclamo al Gobierno nacional por el estado del puente de la ruta 22

La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó un proyecto de resolución en el que manifiesta su profunda preocupación por el estado de mantenimiento del puente sobre la ruta nacional 22, que une las localidades de La Adela (La Pampa) y Río Colorado (Río Negro).

La iniciativa reclama al Gobierno nacional que adopte medidas urgentes para reparar la infraestructura, cuyo deterioro viene siendo motivo de reiterados pedidos y gestiones por parte de autoridades y representantes de la región.

Desde la Legislatura señalaron que el estado del puente representa un riesgo para quienes lo utilizan a diario y recordaron que en distintas oportunidades ya se había advertido a los organismos nacionales competentes sobre la necesidad de intervenir en el lugar.

El reclamo busca que se avance con obras de mantenimiento y reparación para garantizar condiciones seguras de circulación en un paso clave para la conexión entre La Pampa y Río Negro.