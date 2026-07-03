Advierten sobre el regreso de las colectoras: “Lo único que quiere el Gobierno es concentrar poder”

El diputado nacional por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió sobre una eventual reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei, con el objetivo de habilitar nuevamente las listas colectoras.

“Nos van a vender una reforma electoral con “’más transparencia y menos gasto público’, pero lo único que quiere el Gobierno es concentrar poder, garantizar la reelección”, apuntó.

“La eliminación de las PASO, junto con el regreso de las colectoras, tiene como objetivo construir un escenario de polarización extrema, de blanco o negro, donde toda fuerza política deba encolumnarse detrás de dos grandes opciones y desaparezca cualquier alternativa independiente”, enfatizó el diputado a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

Y arremetió: “No volvamos a herramientas pensadas para concentrar poder, disciplinar aliados y someter y eliminar toda disidencia. Es muy propio de caudillos y autócratas modificar las reglas electorales para beneficiarse y perpetuarse en el poder. Pierde la democracia, pierden los argentinos y todo se configura al servicio de una pretensión de unanimidad que alimenta riesgos autoritarios y totalitarios”.