El Gobierno nacional eliminó el Ministerio del Interior

El Gobierno eliminó el Ministerio del Interior y transfirió sus funciones a la Jefatura de Gabinete, que desde esta semana conduce Diego Santilli tras reemplazar a Manuel Adorni.

La reorganización concentra bajo la órbita del flamante ministro coordinador, hasta hace poco conductor de la cartera ahora suprimida, la relación con gobernadores y provincias, además de asuntos electorales, federales e interjurisdiccionales.

La medida fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 571/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto con los integrantes de su Gabinete, entre ellos el propio Santilli.