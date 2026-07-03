viernes, julio 3, 2026
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El Gobierno nacional eliminó el Ministerio del Interior

De La Bahía Noticias

El Gobierno eliminó el Ministerio del Interior y transfirió sus funciones a la Jefatura de Gabinete, que desde esta semana conduce Diego Santilli tras reemplazar a Manuel Adorni.

La reorganización concentra bajo la órbita del flamante ministro coordinador, hasta hace poco conductor de la cartera ahora suprimida, la relación con gobernadores y provincias, además de asuntos electorales, federales e interjurisdiccionales.

La medida fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 571/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto con los integrantes de su Gabinete, entre ellos el propio Santilli.

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