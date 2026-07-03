Tragedia en La Pampa: un hombre murió durante el incendio de su vivienda

Un trágico incendio ocurrido durante la madrugada de este jueves en Victorica, provincia de La Pampa, terminó con la muerte de un hombre de 62 años, el único ocupante de la vivienda.

El hecho fue reportado alrededor de las 5:30, cuando un llamado alertó a la Comisaría Departamental sobre un incendio en una casa ubicada sobre calle 18, entre 23 y 25.

De inmediato se activó el protocolo de emergencia y acudieron al lugar bomberos voluntarios y personal del hospital local.

Al arribar, los bomberos encontraron la vivienda envuelta en llamas y lograron extinguir el foco ígneo. Una vez controlado el incendio, hallaron en el interior el cuerpo sin vida del morador.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que al momento del siniestro la vivienda era habitada únicamente por la víctima.

La Policía inició las actuaciones correspondientes y la causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Rojo.

El cuerpo será trasladado a la morgue judicial de General Pico, donde se le practicará la autopsia y otras pericias para determinar las causas del fallecimiento y el origen del incendio. (Diario La Arena)