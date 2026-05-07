Dos bahienses sufrieron heridas en un choque que se produjo en la ruta 3

Un choque entre un auto y un colectivo se produjo en el kilómetro 548 de la ruta nacional 3, en jurisdicción del partido de Coronel Dorrego.

Fuentes oficiales informaron que un Peugeot 208 conducido por Rudi Cisterna (81), quien era acompañado por Celestina D’Anunzio (80), ambos bahienses, habría impactado de manera frontal lateral contra un colectivo de larga distancia de la empresa Vía TAC, guiado por Jorge Aníbal Pereyra (60).

El micro transportaba once pasajeros, quienes resultaron ilesos. En tanto, los ocupantes del vehículo menor fueron trasladados al Hospital Municipal de Coronel Dorrego para su control médico. (FM Manantial)