Hallaron muerto a un joven gendarme en Salta: preocupación por la salud mental de los efectivos

Un gendarme de 28 años fue hallado sin vida en su vivienda, situada en el barrio TGN de la ciudad salteña de Tartagal. Sus compañeros decidieron acercarse al lugar debido a su ausencia en el trabajo.

Según información de medios locales a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, al encontrarlo, los gendarmes informaron a la Policía.

El alerta fue recibido a las 10.30 en el sistema de emergencias 911, y al llegar al lugar, los efectivos confirmaron el fallecimiento del joven.

Por su parte, los policías notificaron al personal de Criminalística para llevar a cabo los peritajes correspondientes.

Hasta el momento, los resultados de la autopsia no han sido divulgados, aunque la principal hipótesis que manejan las autoridades es que el joven habría tomado la decisión de suicidarse.

El gendarme era originario de Formosa y vivía solo en esa vivienda del barrio TGN. Su deceso se suma a otros casos de muertes de miembros de fuerzas de seguridad en Tartagal durante 2026.

En enero, un soldado voluntario de 25 años, que cumplía funciones en el Regimiento de Infantería de Monte 28 del Ejército Argentino, fue encontrado sin vida en su hogar. Asimismo, el primero de mayo pasado, el suboficial retirado del Ejército Argentino, Carlos Héctor Vázquez, falleció en la provincia de San Juan.

Tras conocerse la noticia, familiares y allegados de efectivos nacionales volvieron a plantear preocupación por la situación emocional y psicológica dentro de las fuerzas de seguridad. (Cadena 3)