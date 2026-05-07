“La situación es crítica”: la Provincia alertó por falta de vacunas y medicamentos

Alexia Navarro, viceministra de salud de la Provincia de Buenos Aires, habló en ContraReloj por De La Bahía acerca de la situación actual del sistema sanitario. Sostuvo que es un tema que les preocupa y apuntó contra el gobierno de Javier Milei al afirmar que “es muy difícil mantener el sistema de salud”.

Acerca de la baja tasa de vacunación, señaló que esto puede traer consecuencias y que este bajo nivel se debe también a la falta de vacunas, las cuales no son enviadas por el Gobierno nacional.

“PAMI está trabajando para regularizar las deudas y bajar los aranceles médicos, pero todo esto viene de parte del desfinanciamiento nacional”, afirmó la viceministra, quien también destacó que “mucha gente que antes se atendía en privados con coberturas médicas y que hoy tiene que recurrir a la salud publica”.

Además, ratificó que el promedio de ocupación de camas es de aproximadamente del 85% , a pesar de no estar todavía en el invierno pleno.

Navarro se refirió también a la falta de medicamentos y aseguró que “la persona tiene que elegir qué medicamento tomar” y que “cuando llega a la consulta médica ya llega con varias complicaciones”. Sobre esto agregó que desde la provincia se creó un nuevo programa para ayudar a esta situación, aunque remarcó que están “muy preocupados por el impacto de la falta del Remediar por parte del gobierno nacional”

La viceministra afirmó que la situación es crítica y que “los adultos mayores no les alcanza y que llegan a los hospitales sin poder completar sus tratamientos”.