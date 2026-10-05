Editorial vaticana publicará el diario personal del papa Francisco

La Librería Editorial Vaticana anunció este lunes que publicará el próximo 24 de noviembre ‘El diario personal del papa Francisco’, un volumen basado en los apuntes del papa argentino y escrito por el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández.

“Un texto de excepcional valor e importancia para conocer aún más a la persona del pontífice jesuita que guió a la Iglesia católica” desde el 13 de marzo de 2013 hasta su fallecimiento, acaecido el 21 de abril de 2025, anuncia la editorial vaticana, que no da más detalles de su contenido.

El ‘Diario personal del papa Francisco’, agrega la editorial, se publicará simultáneamente en todo el mundo en cinco idiomas y se distribuirá el 24 de noviembre en 94 países de todo el mundo.

Según la nota, el cardenal argentino, muy cercano a Francisco, presenta y comenta las notas que Jorge Mario Bergoglio tomó desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024.

La editorial Penguin Random House, que lo lanzará en español, afirma en su ficha de venta que “es una extraordinaria mirada a la mente del papa Francisco a través del diario personal que llevó durante sus años en el Vaticano, expresando sus esperanzas y temores más íntimos, luchas y oraciones”. EFE