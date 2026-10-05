martes, octubre 6, 2026
La Región

Juzgan a tres personas por el brutal crimen del un productor agropecuario en Ascasubi

De La Bahía Noticias

Hasta el viernes 9 de octubre se desarrollará el juicio por jurados para analizar las conductos de Rodrigo Sergio Uribe, Angel Ariel Berg y Matías Nahuel Kunz, quienes se encuentran acusados del homicidio de Rilberth Rodas Ortiz, ocurrido en la zona rural de Hilario Ascasubi.

Según la investigación, realizada por la fiscalía Nº 5 a cargo del fiscal Jorge Viego, el hecho sucedió entre los días 8 y 9 de octubre de 2024, cuando las tres personas acusadas ingresaron al establecimiento denominado Buena Ventura.

La víctima presentaba numerosos golpes en distintas partes del cuerpo, producidos por golpes de puño y patadas, heridas cortantes en distintas zonas y otras profundas en el tórax que afectaron el pulmón y corazón, causando su muerte.

El cuerpo fue descubierto por un productor rural que se acercó hasta el lugar y llamó a la policía para dar cuenta de lo sucedido.
La investigación permitió determinar que la víctima había realizado la venta de cebolla, que contaba con el dinero en efectivo y las tareas investigativas realizadas, con posterioridad, consiguieron establecer a los tres acusados.

El juez técnico será Hugo de Rosa, integrante del Tribunal en lo Criminal N° 1, y se desarrollará en el quinto piso del Palacio de Tribunales, ubicado en Estomba 34 de Bahía Blanca.

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