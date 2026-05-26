EEUU: Trump asegura que sus chequeos médicos dieron “perfecto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cumplirá 80 años el mes que viene, declaró que “todo salió perfectamente” tras someterse a exámenes el martes en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, después de un año de atención pública por problemas de salud aparentemente menores.

Trump no ofreció detalles de las pruebas en una breve publicación en Truth Social donde afirmaba haber completado su examen semestral.

Trump suele presentarse como más enérgico y en mejor forma que Joe Biden, su predecesor demócrata que dejó el cargo el año pasado a los 82 años tras enfrentarse a dudas sobre su aptitud para el cargo.

Sin embargo, unas fotografías recientes en las que se le ve una erupción cutánea en el cuello han avivado las dudas sobre la salud de Trump, tras las imágenes de julio de 2025 en las que se le veían los tobillos hinchados y una mano magullada disimulada con maquillaje.

Trump, cuyo cumpleaños es el 14 de junio, se convirtió en la persona de más edad en asumir la presidencia cuando comenzó su segundo mandato en enero de 2025.

La visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed fue la tercera de Trump en 13 meses.

Trump mantiene una agenda activa de golf, pero bromeó sobre su relativa falta de ejercicio en un reciente acto en el Despacho Oval, donde su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, dijo que el presidente camina 14,5 kilómetros cada vez que va a jugar al golf.

“Cuando no uso el carrito”, dijo Trump.

El médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, ha dicho que Trump está utilizando una crema común como “tratamiento preventivo para la piel” para tratar la erupción en el cuello, pero no ha dado detalles sobre la afección que se está tratando.

Tras la publicación de las fotografías de las piernas y las manos del presidente el pasado mes de julio, Barbabella afirmó en una carta que las dolencias eran benignas y que no había indicios de trombosis venosa profunda ni de enfermedad arterial.

La hinchazón en las piernas de Trump se debía a una afección venosa “común”, y tenía la mano magullada por dar tantos apretones de manos, explicó a los periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump dijo el pasado mes de octubre que se había sometido a una resonancia magnética ese mismo mes. La Casa Blanca se negó inicialmente a dar más detalles sobre el motivo de la prueba. Leavitt se limitó a decir que indicaba una “salud física excepcional” para Trump.

Posteriormente, el presidente declaró a los periodistas que se había sometido a la resonancia magnética como parte de un segundo examen físico.

“Hacerse una resonancia magnética es algo muy habitual. ¿Qué, crees que no debería hacérmela? A otras personas se la hacen. Me hice una resonancia magnética. El médico dijo que era el mejor resultado que había visto nunca en su carrera”, dijo Trump.

Expertos médicos señalaron que las resonancias magnéticas no suelen formar parte de un examen físico rutinario y que, por lo general, se prescriben para obtener imágenes detalladas del cuerpo.

En un memorando tras el segundo examen, Barbabella afirmó que la edad cardíaca del presidente -una medida validada de la vitalidad cardiovascular mediante ECG- resultó ser aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica.

Trump también ha tenido que hacer frente a preguntas tras parecer quedarse dormido durante varias reuniones, incluida una sesión con su gabinete.

“Algunas personas dijeron que cerré los ojos. Miren, se volvió bastante aburrido”, dijo Trump. “No me dormí. Solo los cerré porque quería largarme de aquí”. (Reuters)