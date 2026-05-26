El intendente Federico Susbielles informó este martes que “avanzan las obras sobre las rutas nacionales 3 y 252, financiadas por el puerto de Bahía Blanca, ante la falta de respuestas e inversión del Gobierno nacional”.

“Supervisamos los trabajos de reconstrucción de losas de hormigón para recuperar sectores del acceso portuario con alto nivel de deterioro”, expresó el jefe comunal en redes sociales.

Luego, explicó que “además, se construirá un tercer carril de cinco metros de ancho sobre la ruta 3 para ampliar la capacidad y funcionalidad logística de este corredor estratégico”.

En ese sentido, sostuvo que es “una intervención clave, un puerto y una ciudad unidas con la mirada fija en un futuro de crecimiento para Bahía”.