martes, mayo 26, 2026
DestacadasLocales

Avanzan las obras sobre las rutas nacionales 3 y 252

De La Bahía 915

El intendente Federico Susbielles informó este martes que “avanzan las obras sobre las rutas nacionales 3 y 252, financiadas por el puerto de Bahía Blanca, ante la falta de respuestas e inversión del Gobierno nacional”.

“Supervisamos los trabajos de reconstrucción de losas de hormigón para recuperar sectores del acceso portuario con alto nivel de deterioro”, expresó el jefe comunal en redes sociales.

Luego, explicó que “además, se construirá un tercer carril de cinco metros de ancho sobre la ruta 3 para ampliar la capacidad y funcionalidad logística de este corredor estratégico”.

En ese sentido, sostuvo que es “una intervención clave, un puerto y una ciudad unidas con la mirada fija en un futuro de crecimiento para Bahía”.

Comentarios

You May Also Like

Barrio 17 de Agosto: Hombre hospitalizado luego de disparo en la boca

De La Bahía Noticias

Anuncian varias búsquedas laborales en Bahía Blanca

Debora Pedreira

Accidente fatal en uno de los ingresos a la ciudad

De La Bahía Noticias