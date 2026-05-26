El municipio realizó 108 inspecciones a distintos comercios durante la última semana

La Dirección General de Fiscalización del Municipio de Bahía Blanca informa que entre el 19 y el 25 de mayo se llevaron a cabo 108 inspecciones a distintos comercios.

Las procedimientos surgieron a partir de denuncias vecinales y de operativos de rutina, y como resultado se obtuvieron 98 actas de inspección y 34 actas de constatación, las cuales se detallan a continuación según el rubro:

Habilitaciones: 8 actas de constatación entre faltas de habilitación a comercios y clausuras.

⁠Bromatología: 26 actas de constatación entre secuestros de mercadería, faltas de higiene, clausuras y control de transporte de alimentos.