“El 6-0 da mucha ilusión, pero sabemos que no tenemos que relajarnos y que el torneo va a ser muy difícil”

Con el 6-0 notable con el cual arrancó la temporada, Libertad dejó en claro su condición de candidato aunque en Villa Rosas saben que el torneo recién empezó y queda mucho camino por recorrer.

El delantero Jonathan Arias, autor de un doblete, habló este martes en Golazo HD y dejó estas sensaciones:

1) No nos imaginábamos este arranque en Punta Alta. Tuvimos una tarde perfecta, la cancha estaba rápida pero nos adaptamos de la mejor manera.

2) Los goles del Topo (Sabatini) fueron importantes y las cosas se hacen mucho más fácil cuando tengo un compañero de esas características en ataque. Los dos somos de presionar y salir rápido.

3) El 6-0 da mucha ilusión, pero preferimos no aflojar y seguir paso a paso. Es difícil que se repita un partido como este y ya sabemos que contra Sansinena también va a ser un partido complicado como todos. El objetivo es volver a jugar la final y esta vez poder ganarla.

4) En lo personal me siento bien, en lo físico y por los goles. El Cachorro Orsi me enseñó muchas cosas que yo no tenía en cuenta y me las fue marcando para poder mejorar y seguir creciendo.

Comentarios

comentarios