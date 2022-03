Habló la ex cuñada de Sofía Zámolo tras ser desalojada

Silvana Flores, ex cuñada de Sofía Zámolo, habló por primera vez sobre el desalojo que sufrió junto a su hija de parte de la modelo. La acusó de “enferma” y de “tener un problema mental” y aseguró que su familia es “una gran mafia”.

“Diego y Sofía dos personas enfermas, sinceramente pienso que ella algún problema mental tiene que tener porque no me entra en la cabeza que con la otra sobrina, la hija de su hermana, ella es como si fuese la hija y a Emma la anuló por completo, y es hija del hermano“, afirmó Flores en una entrevista con Ulises Jaitt.

Flores contó que el 24 de febrero se enteró del desalojo. “Mi abogado levantó el teléfono y llamó a la abogada de la otra parte para ver si nos podían dar tres semanas, un mes para que me pueda mudar y buscar un lugar y le dijo que no, que no había posibilidades, que este tema le quemaba al estudio, que tenían órdenes de arriba y presión no solamente de Sofía“.

Además, contó que Emma, la hija que tuvo con Diego Zámolo, tiene una enfermedad emocional por todo lo que está viviendo, ataques de pánico y que tuvo que ir a la guardia. “El médico concluyó que tenía una enfermedad emocional, porque hacía mucho tiempo que estaba enferma. Yo ya estaba empezando a sentirme mal, con dolor de garganta y no es un tema orgánico, tiene que ver con el estrés exactamente“.

Según la mujer, la casa donde vivía se compró con plata de Diego Zámolo y que ella puso un poco de sus ahorros en ésta. “Me rompe soberanamente los ovarios la gente estúpida, que no tiene dos dedos de frente para pensar y dice, ‘ahí está, te embarazaste para le hiciste un hijo’. Yo estaba en pareja con una persona, vivíamos en una casa, vendimos esa casa. Yo puse 10.000 dólares, para la casa nueva. Invertí plata. Yo trabajé y sigo trabajando. La casa no era de Sofía la casa era de Diego y mía, teníamos un proyecto en común“.

Flores y su hija están provisoriamente viviendo en la casa de su mamá “en un cuarto, o sea, todas nuestras cosas están amontonadas porque los muebles quedaron ahí. Trajimos nuestra ropa y juguetes “. Afirmó que no va a dejar que Sofia vea más a su sobrina por todo el daño que le causó. Contó que Sofia reclamó un limonero que Silvana le había regalado al portero.

Además, dijo que la mamá de Sofía no se ocupaba de las adicciones de su hijo Diego y fue quien orquestó el desalojo. “Ellos pensaron que yo iba a salvar al hermano perdido y bueno, cuando las cosas se complicaron y cuando ya se hizo todo lo posible por recuperar los problemas de adicciones, cuando dije que iba a ocuparme de mí y de mi hija Yo creo que eso de soltarle la mano fue tremendo porque dijeron ahora nos toca el paquete a nosotros“.

Por último aseguró que no cobra la cuota alimentaria desde enero y que está desactualizada. “Es una cuota que ya este tiene un tiempo, no hace más de un año que está esa cuota, y no tiene incluido el rubro vivienda. Yo estaba viviendo en esa casa porque cuando nosotros no separamos, se hace un juicio de alimentos que lleva un par de años y el Señor dice no me cobren el rubro viviendas porque yo le dejo esta casa para que viva mi hija. Ahora yo tengo que tramitar de nuevo una cuota de alimentos que incluye el rubro vivienda“. (Rating Cero)

Comentarios

comentarios