El Banco Central (BCRA) flexibilizó el cepo cambiario para empresas

El Banco Central (BCRA) anunció una flexibilización en las condiciones para la precancelación de deudas locales en moneda extranjera por parte de las compañías.

A partir de ahora, las empresas podrán acceder al mercado de cambios para cancelar de manera anticipada obligaciones negociables (ONs) o préstamos en dólares.

La medida fue oficializada mediante la Comunicación “A” 8390, que establece que las compañías podrán utilizar el mercado oficial para disponer de divisas, siempre que obtengan nuevos préstamos con un plazo promedio mayor al cancelado o bien emitan una nueva ON.

Además, la normativa contempla la posibilidad de realizar pagos adelantados de cuotas de capital.

Con esta decisión, el Gobierno avanza en su compromiso de relajar gradualmente las restricciones cambiarias que afectan al sector privado.

El mercado, por su parte, aguarda que el BCRA y la CNV den un paso más y eliminen el parking que todavía rige para varias empresas cuando buscan adquirir dólar MEP o Contado con Liquidación (CCL).