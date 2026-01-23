Indec: el comercio mostró aumentos nominales y retrocesos reales en noviembre
Los tres grandes canales del comercio registraron incrementos en términos nominales durante noviembre, aunque con resultados dispares en el nivel real de actividad, según los datos difundidos por el Indec.
– Supermercados: ventas por $ 2.211.327 millones (+21,2% interanual a precios corrientes). Sin embargo, a precios constantes se verificó una caída del 2,8% frente a noviembre de 2024 y un retroceso desestacionalizado del 3,8% respecto de octubre.
– Autoservicios mayoristas: facturación de $ 356.323 millones (+13,3% interanual nominal). En términos reales, las ventas bajaron 8,3% interanual, aunque mostraron una leve mejora mensual del 1,3% en la serie desestacionalizada.
– Centros de compras: ventas por $ 572.044 millones (+17,3% interanual nominal). A precios constantes, se registró una caída del 2,3%, reflejando que el aumento nominal no compensó el impacto de la inflación sobre el consumo.
Supermercados
– Evolución: caída del 2,8% interanual a precios constantes y retroceso mensual del 3,8% desestacionalizado.
– Acumulado enero-noviembre: variación positiva del 2,2% interanual, con mayor irregularidad en el segundo semestre.
– Rubros destacados: carnes (+48,3%), alimentos preparados y rotisería (+34,7%), otros artículos (+31,4%) y panadería (+27,4%).
– Medios de pago:
– Tarjetas de crédito: $ 986.669 millones (+13,7%).
– Tarjetas de débito: $ 557.725 millones (+22,1%).
– Otros medios (billeteras virtuales, QR): +52%, reflejando el avance de las modalidades digitales.
– Ticket promedio: $ 32.714 (+28,7% interanual).
Mayoristas
– Ventas: $ 356.323 millones (+13,3% nominal).
– Actividad real: caída del 8,3% interanual y descenso acumulado de 7,7% en enero-noviembre.
– Variación mensual: leve recuperación (+1,3% desestacionalizado, +0,5% tendencia-ciclo).
– Rubros con mayores subas: carnes (+46,1%), almacén (+22,1%), otros artículos (+13,3%) y bebidas (+10,2%).
Centros de compras
– Ventas: $ 572.044 millones (+17,3% nominal).
– Actividad real: caída del 2,3% interanual.
– Participación por rubros:
– Indumentaria, calzado y marroquinería: 39,3%.
– Patio de comidas, alimentos y kioscos: 17,1%.
– Ropa y accesorios deportivos: 12,3%.
– Electrónicos, electrodomésticos y computación: 10%.
– Mayores incrementos interanuales: amoblamientos y textiles para el hogar (+41,9%), librería y papelería (+39,8%), patio de comidas (+37,8%) y juguetería (+27,2%).