Caputo se reunió con su par israelí y adelantó que visitará la Argentina en los próximos meses

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo hoy un encuentro con el ministro de Economía de Israel, Nir Barkat, en el marco del Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza. Durante la reunión, Caputo adelantó que Barkat visitará la Argentina en marzo.

“Pioneros en desarrollo tecnológico para diversas industrias, hay muchas sinergias para desarrollar entre nuestros países”, expresó Caputo en sus redes sociales, donde compartió una foto junto al funcionario israelí.

La agenda del ministro incluyó también una reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en medio de las gestiones para fortalecer las reservas del Banco Central.

Desde su llegada el martes, el presidente Javier Milei mantuvo encuentros con CEO’s de bancos internacionales y saludó al presidente de Suiza, Guy Parmelin. Además, disertó en el Country Strategy Dialogue on Argentina, ante ejecutivos globales.

El momento central de su participación fue el discurso brindado ayer, donde afirmó que “el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo” y lanzó un guiño a Donald Trump con la frase: “Make Argentina Great Again”.

En el día de ayer, Milei asistió a la ceremonia de firma del Consejo de la Paz, impulsado por el expresidente estadounidense.

El mandatario viajó acompañado por:

Luis Caputo (Economía)

Karina Milei (Secretaría de la Presidencia)

Pablo Quirno (Canciller)

Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado)

Actualmente, la delegación presidencial se encuentra regresando al país.