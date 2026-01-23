Renunció el titular de Enargas y ya son cinco las salidas del Gobierno en 24 horas

El Gobierno sumó este jueves una nueva baja en su gabinete: Carlos Casares presentó su renuncia a la conducción del Ente Regulador del Gas (Enargas), la cual se hará efectiva en las próximas horas. Con su salida, ya son cinco las renuncias confirmadas en apenas 24 horas, que incluyen a Luis Pierrini en Transporte, Paulo Starc en la Unidad de Información Financiera (UIF) y dos directivos de Trenes Argentinos.

En su carta de renuncia, Casares señaló que el Ejecutivo lo considera “prescindible” en la previa de la conformación del nuevo Ente Regulador del Gas y de la Electricidad (ENRGE), que comenzará a funcionar en marzo y para cuyo directorio no fue convocado.

“Todavía queda mucho por hacer (…) era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores (…) pero entiendo que no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Es por ello que presento mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del Enargas”, expresó Casares en su escrito.