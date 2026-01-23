Prevención de dengue en Villa Delfina

El Municipio realizará tareas de prevención e información sobre Dengue el próximo martes 29 de enero en Villa Delfina.

Esta prevista una jornada de limpieza y eliminación de criaderos. Además habrá una batea para descartar elementos en desuso, potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti,en Juana Azurduy 1345.

Asimismo entre las 8.30 y las 11.30 se recorrerá el cuadrante delimitado por las calles Saavedra Lamas, General Levalle, Chubut y Martina Céspedes, donde casa por casa personal identificado del Programa comunal de Dengue charlará con los vecinos acerca de pautas preventivas.

Se entregará repelente a cada familia visitada. ¡Sin mosquito Aedes aegypti, no hay Dengue!