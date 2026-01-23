viernes, enero 23, 2026
DestacadasLocales

Prevención de dengue en Villa Delfina

Debora Pedreira

El Municipio realizará tareas de prevención e información sobre Dengue el próximo martes 29 de enero en Villa Delfina.

Esta prevista una jornada de limpieza y eliminación de criaderos. Además habrá una batea para descartar elementos en desuso, potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti,en Juana Azurduy 1345.

Asimismo entre las 8.30 y las 11.30 se recorrerá el cuadrante delimitado por las calles Saavedra Lamas, General Levalle, Chubut y Martina Céspedes, donde casa por casa personal identificado del Programa comunal de Dengue charlará con los vecinos acerca de pautas preventivas.

Se entregará repelente a cada familia visitada. ¡Sin mosquito Aedes aegypti, no hay Dengue!

Comentarios

You May Also Like

Se necesitan dadores de sangre en el Penna

De La Bahía Noticias

"Hay que cambiar la lógica y poner los datos al servicio del publico"

De La Bahía Noticias

Abrió la convocatoria a instituciones para participar del desfile del 9 de Julio

De La Bahía Noticias