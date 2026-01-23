Apertura de licitaciones para ejecutar obras pluviales en Bahía Blanca y General Daniel Cerri

Esta mañana tuvo lugar la apertura de ofertas para ejecutar las dos primeras de 13 obras pluviales planificadas en el partido Bahía Blanca.

“Estas obras eran impostergables, especialmente tras los eventos del 7 de marzo de 2025, y serán financiadas mediante un aporte de empresas radicadas en la ciudad”, explicó Florencia Molini, secretaria de Gobierno.

Las dos primeras obras se centran en la calle San Martín en General Daniel Cerri y en Agustín Álvarez (entre Rizzo y Latanzzio).

En este sentido, Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas, aclaró que oportunamente se estableció “un relevamiento de las cuencas y las pendientes de cada uno de estos barrios a partir de anteproyectos que generó el área provincial de Hidráulica, que es el organismo rector en el tema”.

“A partir de esos anteproyectos, el Municipio planificó estas obras, que en el caso de estas dos primeras, se relacionan con la continuidad de proyectos anteriores; con esto se hace más eficiente la captación y mejora de lugares donde se caracterizan por ser cuencas cerradas, que no tienen escurrimiento superficial natural. Por eso se utilizan ductos subterráneos para poder evacuar el agua”, detalló el funcionario.

Para las tareas a realizar en la ciudad, con un presupuesto oficial de 318.737.499,37 pesos un total de seis empresas presentaron sus propuestas, siendo la oferta más baja la de la firma Geomac que cotizó $249.041.654,21 (descuento del 21.87%).

Además se presentaron las empresas Carreteras 2000 que presupuestó $280.228.403,66; Rimsol que hizo lo propio por $282.052.246,96; Vigata Construcciones ($295.697.023,89); HHP Servicios Villarino ($300.029.402,02) e Ingeniería y Arquitectura ($339.754.180,40).

En tanto para desarrollar las obras en la vecina localidad, cuatro empresas se mostraron interesadas, siendo el presupuesto menor el establecido por la empresa Vigata Contrucciones que estimó los trabajos en $458.612.059, con un descuento del 1.74 por ciento con respecto al valor oficial de $466.733.892,70.

También resultaron oferentes las firmas Ingeniería y Arquitectura (cotización de $547.683.661,54); Rimsol ($556.354.890,35) y HHP Servicios Villarino ($599.348.374,30).

Los plazos de ejecución son de 90 días para la obra en Agustín Álvarez y 180 días para la de Cerri, debido a su complejidad técnica (uso de ductos subterráneos).

Cabe agregar que se trata de una política de estado impulsada por el intendente Federico Susbielles, aprobada por el Concejo Deliberante y una tercera obra de estas características (de más de mil millones de pesos) se licitará el próximo lunes 26.

En cuanto a este acto licitatorio, Trankels especificó que “consiste en un obra que va paralela a la calle Hernández y que va a posibilitar la evacuación de agua de lo que es el sector del mercado Aguado, la calle Pigüé, una parte de Villa Floresta y también de Los Olivos”.

“Es una zona donde existe una cuenca y que incluye varios barrios y que tiene pendiente hacia la plaza del lugar. Ese va a ser el punto de toma; el recorrido va a ser por la calle Hernández hacia Alem y esta es una obra de otra envergadura”, concluyó.