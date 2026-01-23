ARBA incorpora Inteligencia Artificial y drones para detectar construcciones no declaradas

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) presentó un nuevo sistema digital que utiliza inteligencia artificial y tecnología de drones para optimizar el control catastral y acelerar la detección y regularización de construcciones no declaradas.

El modelo, denominado M2, combina imágenes satelitales de alta resolución, vuelos con drones y análisis inteligente de datos para identificar automáticamente las diferencias entre lo declarado y la realidad.

A partir de ahora, la detección, notificación y regularización de construcciones se realizará de manera completamente online, sin necesidad de trámites presenciales.

Detección inteligente: M2 integra en un único entorno digital la identificación de irregularidades, el análisis automatizado y la notificación al contribuyente.

Gestión simplificada: los vecinos podrán visualizar las construcciones detectadas, recibir la notificación y resolver su situación desde la web.

Herramientas digitales: el sistema habilita descargos automatizados, validaciones en línea, la presentación de la Declaración Jurada Web de Avalúo y la regularización voluntaria de las diferencias.

La incorporación de inteligencia artificial busca:

• Promover el cumplimiento voluntario.

• Reducir costos administrativos.

• Mejorar la eficiencia del control tributario.

Durante la presentación en un operativo de fiscalización en Mar Chiquita, Girard recordó que en su gestión ARBA ya regularizó más de 20 millones de metros cuadrados construidos no declarados, uno de los hitos más relevantes en materia de control del Impuesto Inmobiliario.

Con este nuevo esquema inteligente, el organismo ampliará la cobertura territorial y acelerará la actualización del catastro provincial, en el marco de una estrategia integral de modernización del Estado y fiscalización inteligente, orientada a combatir la evasión y garantizar que quienes tienen mayor capacidad contributiva tributen de acuerdo con la realidad de sus inmuebles.