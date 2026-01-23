Jornadas de atención veterinaria y castración

El Municipio continúa fortaleciendo las acciones de salud animal y control poblacional, ofreciendo servicios gratuitos de atención primaria y castración en distintos puntos de la ciudad. A continuación, se detallan los lugares, horarios y condiciones para acceder:

Atención primaria

• Unidad Sanitaria Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350)

• Horario: lunes a viernes, de 10 a 12.30 hs

Móviles de castración

• Móvil 2: Delegación Norte (Vieytes 2700)

• Turnos: 4500459 (de 8 a 14 hs)

• Móvil 3: Parque Independencia (ingreso por Balboa y Munilla)

• Turnos: 4560139 (de 8 a 14 hs)

• Móvil 4: Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350)

• Turnos: 4560139

• Por orden de llegada: miércoles a viernes, de 8 a 9 hs (hasta completar 10 cupos)

Esta semana se castrarán solo gatos

Condiciones prequirúrgicas

• Edad mínima: 6 meses

• Ayuno de alimento y agua por 12 hs

• Las perras no deben estar en celo

• Hembras: deben haber pasado 2 meses desde la última parición y no tener leche en las mamas