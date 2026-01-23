viernes, enero 23, 2026
Cortes de calles y cambios en recorridos de colectivos

Debora Pedreira

Con motivo de trabajos de fresado y mantenimiento vial, el Municipio informa los cortes de tránsito previstos para el lunes 26 de enero y las modificaciones en recorridos de colectivos. Se recomienda circular con precaución y planificar los traslados con antelación.

Cortes de calles

  • Las Heras, entre Chiclana y San Martín
    Desde las 8 hs y por 48 horas.

 

  • Donado, entre Paunero y Tte. Farías / Paunero y Granada
    Por 48 horas.

 

  • Castelli, entre Paraná y Mendoza
    Por 24 horas.

 

  • Vicente López y Moreno / Vieytes y Av. Colón
    De 8 a 18 hs, durante dos jornadas (fresado en bocacalle Vieytes y Moreno).

 

  • Chile y 25 de Mayo / Chile y Pueyrredón
    De 8 a 18 hs, durante dos jornadas.

 

  • Monteagudo y Undiano / Brickman y Undiano
    De 8 a 18 hs, durante dos jornadas.

 

  • Luiggi e Italia / Podestá y Pedro Pico
    De 8 a 18 hs, durante dos jornadas.

Cambios en recorridos de colectivos

  • Por corte en Mitre (entre San Juan y Santiago del Estero):
    • Línea 516: Cooperación a Villa Italia → Mitre, San Juan, Zapiola, Dorrego y recorrido habitual.

 

  • Por corte en Perú:
  • Línea 521: Bosque Alto/Conicet a Plaza Brown → Perú, Zapiola, Paraguay, Estomba y recorrido habitual.
  • Línea 520: Perú, Alvarado, Córdoba, Estomba y recorrido habitual (ida y vuelta).

