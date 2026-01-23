Cortes de calles y cambios en recorridos de colectivos

Con motivo de trabajos de fresado y mantenimiento vial, el Municipio informa los cortes de tránsito previstos para el lunes 26 de enero y las modificaciones en recorridos de colectivos. Se recomienda circular con precaución y planificar los traslados con antelación.

Cortes de calles

Las Heras, entre Chiclana y San Martín

Desde las 8 hs y por 48 horas.

Donado, entre Paunero y Tte. Farías / Paunero y Granada

Por 48 horas.

Castelli, entre Paraná y Mendoza

Por 24 horas.

Vicente López y Moreno / Vieytes y Av. Colón

De 8 a 18 hs, durante dos jornadas (fresado en bocacalle Vieytes y Moreno).

Chile y 25 de Mayo / Chile y Pueyrredón

De 8 a 18 hs, durante dos jornadas.

Monteagudo y Undiano / Brickman y Undiano

De 8 a 18 hs, durante dos jornadas.

Luiggi e Italia / Podestá y Pedro Pico

De 8 a 18 hs, durante dos jornadas.

Cambios en recorridos de colectivos

Por corte en Mitre (entre San Juan y Santiago del Estero): Línea 516 : Cooperación a Villa Italia → Mitre, San Juan, Zapiola, Dorrego y recorrido habitual.



Por corte en Perú: