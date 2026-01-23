Cortes de calles y cambios en recorridos de colectivos
Con motivo de trabajos de fresado y mantenimiento vial, el Municipio informa los cortes de tránsito previstos para el lunes 26 de enero y las modificaciones en recorridos de colectivos. Se recomienda circular con precaución y planificar los traslados con antelación.
Cortes de calles
- Las Heras, entre Chiclana y San Martín
Desde las 8 hs y por 48 horas.
- Donado, entre Paunero y Tte. Farías / Paunero y Granada
Por 48 horas.
- Castelli, entre Paraná y Mendoza
Por 24 horas.
- Vicente López y Moreno / Vieytes y Av. Colón
De 8 a 18 hs, durante dos jornadas (fresado en bocacalle Vieytes y Moreno).
- Chile y 25 de Mayo / Chile y Pueyrredón
De 8 a 18 hs, durante dos jornadas.
- Monteagudo y Undiano / Brickman y Undiano
De 8 a 18 hs, durante dos jornadas.
- Luiggi e Italia / Podestá y Pedro Pico
De 8 a 18 hs, durante dos jornadas.
Cambios en recorridos de colectivos
- Por corte en Mitre (entre San Juan y Santiago del Estero):
- Línea 516: Cooperación a Villa Italia → Mitre, San Juan, Zapiola, Dorrego y recorrido habitual.
- Por corte en Perú:
- Línea 521: Bosque Alto/Conicet a Plaza Brown → Perú, Zapiola, Paraguay, Estomba y recorrido habitual.
- Línea 520: Perú, Alvarado, Córdoba, Estomba y recorrido habitual (ida y vuelta).
