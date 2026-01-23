En plena ola de calor, ANMAT prohíbe un desinfectante para piletas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el país, incluyendo plataformas de venta online, de un desinfectante para piscinas de la marca “Ingenia”.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el producto está clasificado como riesgo 2, categoría que implica un mayor nivel de peligrosidad por su composición o actividad. Para poder ser comercializado, este tipo de artículos debe contar con la correspondiente evaluación y certificado nacional, requisito que no cumplía.

La medida se adoptó luego de que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud detectara inconsistencias en el rotulado: mientras la etiqueta identificaba la marca “Ingenia”, la tapa llevaba la denominación “Clorotech”.

Ante esta irregularidad, la ANMAT inició un sumario sanitario contra la empresa Servicios Bioaguas S.R.L., que reconoció como propio el producto cuestionado.