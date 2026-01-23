Día del Chorizo: la curiosa historia del rey que dio origen a la fecha

Cada 23 de enero, el calendario gastronómico celebra el Día Mundial del Chorizo, un embutido que atraviesa fronteras y culturas. En Argentina, la jornada se vive con sello propio, marcada por la tradición de la parrilla y el furor de eventos como el reciente Chorifest. Sin embargo, el origen de esta efeméride tiene raíces inesperadas: una anécdota real que viajó desde España hasta convertirse en homenaje global.

La historia se remonta al reinado de Alfonso XII en España. Durante una visita a la localidad de Puertollano (Ciudad Real), el monarca probó un bocadillo de chorizo —antecesor directo del actual choripán— y quedó fascinado por su sabor.

Tan grande fue su entusiasmo que instauró la costumbre de comerlo, y desde entonces los habitantes comenzaron a reunirse cada 23 de enero para disfrutar del chorizo en una celebración colectiva al aire libre.

Lo que empezó como una costumbre local, similar al tradicional “Lunes de Aguas” salmantino, evolucionó con el tiempo hasta transformarse en un homenaje mundial a uno de los embutidos más versátiles y populares del planeta.