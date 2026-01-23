San Lorenzo prepara una oferta formal por Luciano Vietto

Tras levantar las inhibiciones en el mercado de pases, San Lorenzo se mueve con decisión: en las próximas horas enviará una propuesta oficial para intentar sumar al delantero Luciano Vietto, de 32 años, quien quedó libre de Racing el pasado 31 de diciembre.

La dirigencia azulgrana ya mantuvo reuniones con el entorno del jugador y tiene lista la oferta que será enviada por correo electrónico. Ese contacto marcará el inicio de la etapa decisiva de la negociación, con distintos escenarios posibles: aceptación directa, contraoferta, búsqueda de un punto intermedio o rechazo.

La propuesta servirá para evaluar la predisposición del futbolista y determinar si las condiciones económicas pueden ajustarse a la delicada situación financiera del club. En Boedo reconocen que este paso será clave para definir si el interés se transforma en acuerdo o queda en una mera intención.

Racing decidió no renovar su contrato debido a su alto salario y a la falta de continuidad provocada por lesiones musculares en su segundo ciclo en Avellaneda. En su último año disputó 39 partidos oficiales, convirtió 8 goles y formó parte de los planteles campeones de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, aunque en el último semestre apenas jugó diez encuentros.

Pese a ese panorama, Vietto sigue siendo considerado un jugador valioso por su experiencia internacional, su capacidad ofensiva y su potencial para aportar jerarquía a un plantel joven. El entrenador Damián Ayude valora especialmente su perfil y planea un contacto directo para manifestarle el interés, aunque persiste la preocupación por su escaso rodaje reciente.

El principal obstáculo es económico: San Lorenzo no está dispuesto a exceder su presupuesto, mientras que el delantero también cuenta con sondeos del exterior, principalmente desde Brasil, lo que suma competencia en la definición de su futuro.

Si las partes logran acercar posiciones, Vietto podría transformarse en el refuerzo más importante del mercado y en una incorporación de peso para el inicio de la temporada 2026.