El Gobierno anunció que endurecerá penas contra quienes provoquen incendios

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este viernes que el Gobierno avanzará en el endurecimiento de las sanciones contra quienes provoquen incendios forestales, ya sea por negligencia o de manera intencional, en el marco de la reforma del nuevo Código Penal.

Monteoliva subrayó que el 95 % de los incendios tienen origen en la acción humana, y advirtió que no habrá excusas para quienes atenten contra los bosques, parques nacionales y áreas protegidas del país.

El anuncio se produce mientras la provincia de Chubut enfrenta una situación delicada, con focos activos en la región cordillerana. Las zonas más afectadas son Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces, donde brigadistas y equipos de emergencia continúan desplegados realizando tareas de enfriamiento, control y monitoreo permanente.