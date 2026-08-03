lunes, agosto 3, 2026
DestacadasNacionales

El consumo en Argentina cayó el 1 % interanual en junio

De La Bahía 915

El consumo en Argentina experimentó en junio pasado una caída del 1 % en términos interanuales, según revela un informe difundido este lunes.

El Indicador de Consumo elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) muestra que el retroceso fue del 1,6 % en relación a mayo pasado.

En los primeros seis meses del año, el consumo acumuló una bajada del 0,9 %.

Si bien en junio pasado la inflación mensual desaceleró al 1,9 %, en términos interanuales aceleró al 33,5 %.

“La continuación del sendero desinflacionario puede ser la clave para volver a empujar el crecimiento del ingreso de los hogares (y por ende su capacidad de consumo) en los próximos meses”, apuntó la CAC en su informe.

Comentarios

You May Also Like

El anuncio sobre vacuna de Oxford “nos llena de orgullo” pero hay que “seguir cuidándose”, dijo funcionaria

De La Bahía Noticias

Transformación del Parque de la Independencia: comenzaron las obras del Parque Ambiental

De La Bahía Noticias

“La vacuna alivia, pero vamos a tener que seguir con las medidas durante meses”

Fabricia