El crudo mensaje de Benjamín Vicuña en el día de su cumpleaños

Pasaron ya tres meses del día en que confirmó su separación de la China Suárez en medio de muchos rumores y casi un mes del Wandagate que volvió a ponerlo en boca de todos. En medio de tanto ‘agite’, Benjamín Vicuña recibió sus 43 años.

Acostumbrado a usar este día tan especial del año para poner sus logros, desafíos y conflictos en una balanza y esbozar conclusiones, subió a sus redes una confesión en la que no hace más que demostrar que no todo es color de rosas en su vida.

“Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski. Me encuentro conmigo. Sigo buscando las mismas respuestas. La infancia es fundamental pero no es todo, marca pero no define. Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro“.

“Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser. Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto. Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia“.

Y cierra: “Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron. Vamos por un segundo tiempo con más herramientas para ser feliz y con mis hijos que me llenan el alma y orientan cada segundo. La vida y sus obstáculos que no son más que una escalera al cielo“.

Por estos días, el actor finalizó con las grabaciones de ‘El primero de nosotros’ la nueva ficción de Telefe en la que él participa y con la cual se ha mostrado muy entusiasmado. Si bien no hay aún fecha de lanzamiento, se estima que podrá salir a la luz antes de lo que todos imaginamos. (Revista Pronto)

