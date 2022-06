El dulce momento de Benjamín Vicuña y su hija Magnolia

Días atrás, Benjamín Vicuña se llevó una sorpresa al leer el explosivo tuit de la China Suárez en donde lo calificaba de “mal padre”. “Con respecto a mi maternidad, las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7, (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”), hacemos lo que podemos. Les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más“, escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) . Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo + — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 25, 2022

Como si esto fuera poco, parece ser que el diálogo entre la expareja es nulo y que actualmente tienen una pésima relación. En LAM, Yanina Latorre reveló: “Él está muy enojado con Eugenia, esta es la realidad, decidió que no va a hablar más de ella, se comunican mediante abogados porque ella no le estaría atendiendo el teléfono“.

“Ella no cumplió con lo que habían pautado, cuando ella se fue a Madrid, él se queda con los chicos y no cumplió ni con los días ni con los horarios. También a él le cuesta mucho comunicarse con ella a veces para que le pase a los chicos, por eso está muy enojado, no creo que vuelva a hablar de ella ni con ella“, agregó.

En Socios del espectáculo, Karina Iavícoli contó cuáles fueron las palabras del actor chileno frente a esta grave acusación de su ex: “Sinceramente no entiendo qué es lo que pasa ni por qué se cuestiona mi rol. Yo vivo en Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente. Soy padre hace 16 años y jamás me cuestionaron mi rol”.

Unos días después del escándalo, el artista utilizó su cuenta de Instagram y compartió una dulce foto de un domingo familiar con sus hijos. En la imagen se lo puede ver muy sonriente, abrazado a Magnolia y a Amancio, junto con Beltrán y Benicio. Quién falta en la foto es Bautista el hijo mayor de Vicuña y Pampita.

Ahora, el ex de Pampita compartió un tierno video en sus Stories de Instagram, mostrando el momento más dulce con Magnolia, su hija con la China Suárez. En él, se puede ver como la niña abraza a su padre, mientras ven televisión. “¿Qué querés decir?“, le pregunta a la pequeña el protagonista de El primero de nosotros y ella expresa: “Te amo mucho“.

Fuente: Revista Pronto

Comentarios

comentarios