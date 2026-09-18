El Gobierno nacional aumentó las prestaciones por discapacidad

La Secretaría Nacional de Discapacidad estableció un incremento del 1,7% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad correspondiente a septiembre de 2026.

La medida, oficializada mediante la resolución 3487/2026 en el Boletín Oficial, mantiene además el adicional del 20% sobre el arancel básico para los residentes de la región patagónica.

La actualización aplica el índice de precios al consumidor registrado en agosto de 2026 para ajustar los valores del nomenclador.

El esquema abarca prestaciones como internación para rehabilitación, centros de día, residencias, escolaridad y transporte.

Entre los importes fijados para la categoría A, el servicio de internación para rehabilitación alcanzó los 5.982.158,61 pesos.

Por su parte, el valor asignado al transporte por kilómetro subió a 915,31 pesos.