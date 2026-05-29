El Gobierno nacional impulsa una nueva ley de sociedades y la envía al Congreso

El gobierno de Javier Miei confirmó que este viernes enviará al Congreso una nueva ley de sociedades, que se sumará a los otros cuatro proyectos que esta gestión remitió la semana pasada.

Desde el oficialismo aseguran que junio tendrá “alta actividad” en el Congreso, luego de meses de poca actividad, sobre todo por los conflictos que sacudieron a la Casa Rosada: tanto el caso de Manuel Adorni, por la investigación judicial en curso por el crecimiento de su patrimonio, como por las disputas internas entre el ala de Karina Milei y los Menem, y la de Santiago Caputo.

El oficialismo calcula que en la segunda quincena de junio habrá sesiones, publicó el diario La Nación.

Por ahora, desde la Casa Rosada dejaron trascender los principales puntos de la nueva ley de sociedades, aunque todavía no vio la luz el texto completo, al que por estas horas le ultiman detalles en la Secretaría de Legal y Técnica.

El proyecto se trabajó con el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger a la cabeza y también colaboró la cartera de Justicia, de Juan Mahiques.