El incendio en el bazar dejó tres personas hospitalizadas y riesgo de derrumbe

El incendio registrado ayer en el bazar de la primera cuadra de calle Chiclana dejó tres personas hospitalizadas: dos menores de edad y su madre, informó el abogado de los comerciantes, Juan Ignacio Vitalini, a DE LA BAHÍA.

“Los tres están fuera de peligro: los chicos habían inhalado humo y la mujer presentaba pequeñas quemaduras”, señaló.

Vitalini explicó que los propietarios del comercio, de nacionalidad china, se encuentran en ese país y habían dejado a familiares a cargo del local y que los dos menores estaban en la planta alta y no pudieron salir por las escaleras porque estaban afectadas por el fuego.

Como se observó en diversos difundidos en las redes sociales, personal de Defensa Civil logró rescatarlos mediante una intervención desde el exterior.

El abogado expresó que el incendio se habría iniciado en el sector del depósito, aunque todavía no se pudo determinar el origen de las llamas, y advirtió que la estructura del inmueble presenta peligro de derrumbe, por lo que la propiedad no tendría posibilidad de recuperación.

Luego, detalló que el edificio es alquilado y que pertenece a una persona que reside en España.

El incendio también afectó a los edificios linderos y los bomberos prohibieron el ingreso a las dos entidades bancarias ubicadas junto al bazar, BBVA e ICBC, mientras se realizan evaluaciones de las condiciones edilicias y estructurales.