El intendente afirmó que avanzan las obras para mejorar el abastecimiento de agua en Bahía Blanca

El intendente Federico Susbielles afirmó que “las cisternas de Bosque Alto y de la planta Patagonia, junto al nuevo acueducto de vinculación e impulsión, darán respuesta a una problemática histórica para un sector importante de la ciudad”.

“Con una inversión del gobierno provincial superior a los 40.000 millones de pesos, estas obras mejorarán el abastecimiento para miles de vecinos y vecinas de Cerri, Los Chañares, Don Ramiro y Bordeu, y permitirán la provisión en Paihuén, Villa Belgrano y barrios aledaños”, expresó el jefe comunal.

“Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero seguimos progresando con obras concretas para construir la Bahía Blanca que nos merecemos”, agregó el jefe comunal.