martes, julio 21, 2026
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La obra del nuevo acueducto de General Cerri supera el 85% de ejecución

De La Bahía Noticias

La obra de recambio del acueducto de General Daniel Cerri superó el 85% de avance y transita su etapa final, informaron fuentes oficiales.

Los trabajos se desarrollan actualmente en la rotonda de ingreso sobre la ruta 3.

Con una inversión de más de 2.879 millones de pesos, el proyecto contempla el recambio y la ampliación de cinco kilómetros de cañerías de polietileno de alta densidad.

La obra permitirá mejorar la presión y el abastecimiento de agua potable para más de 9.000 vecinos.

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