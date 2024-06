El intendente entregó material deportivo a escuelitas de la Liga Municipal de Fútbol

En el Museo del Deporte (Drago 45), Federico Susbielles entregó elementos deportivos para entrenamiento a 30 escuelas barriales que forman parte de la Liga Municipal de Fútbol.

“Es lo mínimo que podemos hacer para agradecer a cada profe, cada padre, cada madre que se pone la 10, que pone el corazón para poder hacer fútbol en muchos barrios de Bahía. Para poder contener, para poder dar una esperanza de futuro”, expresó el intendente.

En este sentido, destacó la importancia del deporte en la formación y educación: “Estoy seguro y convencido de que el deporte es una gran escuela, que nosotros queremos gestionar y trabajar para que no falte nada”, dijo.

“A mí me educó el deporte, el basquetbol. Me formé en los valores del deporte, de ahí salí y hoy me toca ser intendente de la ciudad. Aprendí de muchísimos entrenadores, de mucha gente que me ayudó, que me cobijó, que me cuidó en el crecimiento, y que hizo lo mismo conmigo que lo que ustedes están haciendo con tantos chicos y chicas que abrazan al deporte”, agregó.

Escuelas que recibieron el material:

-9 de Noviembre

-Noroeste, Caracol

-Miramar

-Vencedores

-Villa Nocito

-Gladiadores

-Stella Maris

-Villa Muñiz

-Calvento

-Héroes de Malvinas

-Estrella Verde

-Los Caras

-KM 5

-Sixto Laspiur

-Maldonado

-Villa Esperanza

-Ac Harding Green

-Barrio Ferro

-Centro San Ignacio de Loyola

-El Cometa

-Club Atlético Grünbein

-Leones

-17 de Agosto

-Deportivo

-La Estación

-Martín Fierro

-La Pode

-Carasucias

-Duprat

-Colonia

En la entrega, estuvieron presentes también el director del Instituto del Deporte, Gustavo Ariel Lari y representantes de los clubes San Francisco, La Armonía, Liniers, Tiro Federal y Villa Mitre.

