El intendente Susbielles recorrió la obras de los puentes de Don Bosco y Pampa Central

El intendente Federico Susbielles recorrió las tareas de reconstrucción que lleva adelante el gobierno de la provincia en los puentes de Don Bosco y Pampa Central, además de los aprestos para el izado de la estructura del puente de Líbano sobre el Canal Maldonado.

Durante la visita, el jefe comunal dialogó con vecinas del sector, quienes le detallaron pormenores de los trabajos en marcha.

También se refirió a los comerciantes de la calle Don Bosco y señaló que las obras avanzan en los dos puentes iniciales mencionados.

“No hay mejor auditoría que la de nuestra comunidad”, afirmó Susbielles. Y agregó: “Estamos de pie y avanzamos unidos cada día. ¡Vamos, Bahía!”.

En el lugar, donde operan grúas y maquinaria pesada, una vecina expresó estar “muy contenta” con el desarrollo de las tareas.

El intendente destacó que quiso que las vecinas participaran de la recorrida para conocer de primera mano el ritmo de las obras.