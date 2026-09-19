Santilli: “Estuvo divertido el video de Patricia”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se refirió este sábado al malestar de la senadora Patricia Bullrich por los cambios en Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 y afirmó que “estuvo divertido el video de Patricia”.

La legisladora difundió un video en sus redes sociales con una canción de Lali Espósito tras expresar su disconformidad por las reformas en discapacidad del Presupuesto 2027.

Bullrich admitió su sorpresa ante los cambios normativos impulsados por el Poder Ejecutivo, los cuales eliminan aranceles de referencia y modifican leyes vigentes sin debate previo en el oficialismo. Según afirmó en una entrevista radial, el desconocimiento de este texto afecta el vínculo con sus colegas de bancada.

En declaraciones a la prensa esta mañana, Santilli aclaró que la senadora “se tuvo que ir antes” de la reunión del martes y sostuvo que “en la mesa política se hablan los temas”.