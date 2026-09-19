La mora alcanzó a casi el 13% del crédito a las familias

La morosidad de los créditos a las familias alcanzó un 12,9% en julio y registró su mayor nivel en más de 20 años.

Los datos del Banco Central de la República Argentina confirmaron que el índice del financiamiento a los hogares más que se duplicó en comparación con el mismo mes del año anterior.

Los préstamos personales encabezaron los retrasos con un 16,7%, mientras que las tarjetas de crédito subieron a 12,8%.

Desde la autoridad monetaria indicaron que las entidades bancarias avanzan con refinanciaciones para reducir la cartera irregular.

Un informe de la Central de Deudores reveló que 5,9 millones de personas mantenían compromisos impagos en el sistema financiero y en entidades no bancarias.