“Bullrich puede disputar a los votantes que se desencantaron con Milei”

La senadora Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias políticas con el presidente Javier Milei mediante declaraciones periodísticas y un video publicado en redes sociales.

El director de la consultora Isonomía, Juan Germano, afirmó en Infobae al Regreso que los gestos de la dirigente buscan construir una posición propia frente al electorado desencantado o con reparos sobre la gestión del oficialismo.

El analista sostuvo que los movimientos de la funcionaria intentan disputar ese espacio de cara a 2027 sin alterar por el momento el liderazgo del jefe de Estado.

Asimismo, el especialista indicó que la brecha de la imagen presidencial cayó levemente por debajo de la aprobación de su propia gestión en el marco de una agenda centrada en el salario y el consumo.