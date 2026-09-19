Facundo Moyano fue imputado por desobediencia

Facundo Moyano fue imputado por el delito de desobediencia tras violar la orden de restricción que le impedía acercarse a Candela Arizaga.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 3 de la Ciudad de Buenos Aires incorporó un presunto encuentro en un hotel porteño a la investigación iniciada el 4 de agosto.

El exdiputado tenía prohibido aproximarse a menos de 300 metros o contactar a la joven por cualquier medio.

Este nuevo hecho se suma a la causa donde el dirigente afronta cargos por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, junto con privación ilegítima de la libertad.

En paralelo, los abogados defensores Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina renunciaron por desacuerdos en la estrategia legal.

El acusado nombró a un nuevo equipo jurídico para afrontar el proceso penal en su contra.