sábado, septiembre 19, 2026
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Facundo Moyano fue imputado por desobediencia

De La Bahía 915

Facundo Moyano fue imputado por el delito de desobediencia tras violar la orden de restricción que le impedía acercarse a Candela Arizaga.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 3 de la Ciudad de Buenos Aires incorporó un presunto encuentro en un hotel porteño a la investigación iniciada el 4 de agosto.

El exdiputado tenía prohibido aproximarse a menos de 300 metros o contactar a la joven por cualquier medio.

Este nuevo hecho se suma a la causa donde el dirigente afronta cargos por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, junto con privación ilegítima de la libertad.

En paralelo, los abogados defensores Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina renunciaron por desacuerdos en la estrategia legal.

El acusado nombró a un nuevo equipo jurídico para afrontar el proceso penal en su contra.

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