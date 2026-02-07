El ministro de Defensa sobre IOSFA: “Nunca funcionó bien”

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, responsabilizó al kirchnerismo por las deficiencias que la obra social IOSFA arrastraba desde hace más de una década.

En línea con esto, el funcionario calificó su creación en 2013 como un “engendro” y cuestionó la falta de consulta a los militares en su implementación.

“Nunca funcionó bien”, apuntó, y sostuvo que las recientes reformas buscan garantizar una cobertura adecuada para la familia militar.

Durante una entrevista para TN, el titular de Defensa criticó la gestión durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Fundieron el IOSFA, que es la obra social”, acusó al recordar que el instituto había sido creado en 2013 por su predecesora Nilda Garré.

“Fue un engendro que nunca funcionó. Las Fuerzas Armadas tampoco fueron consultadas”, criticó sobre la medida. Asimismo, consideró que se habría tratado de un movimiento político “para quitarle el manejo, la gestión, el gerenciamiento de la sanidad”.

Y profundizó: “Fue para ningunear todavía más a las Fuerzas Armadas”. (Infobae)