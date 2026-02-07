La reforma laboral generará “un impacto negativo en el mundo laboral”, afirmó dirigente de la CGT

“La marcha del 11 tiene como objetivo mostrar el repudio y el rechazo a este proyecto de reforma laboral”, afirmó Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT.

Según el sindicalista, la propuesta “no moderniza nada” y generará “un impacto negativo en el mundo laboral”, afectando en particular a las pequeñas y medianas empresas, sin producir beneficios concretos ni mejoras reales.

Para el referente sindical, la iniciativa representa “un proyecto regresivo” y reiteró: “Cualquier proyecto de modernización laboral tendría que incluir más derechos, no menos derechos, no quitarle derechos a los trabajadores”.

Subrayó que el movimiento obrero no se opone a discutir una modernización del marco laboral, siempre que ello signifique más garantías y se respete la discusión colectiva sectorial.

En declaraciones a Radio Mitre, Jerónimo cuestionó la narrativa oficial sobre la necesidad de “actualizar” la legislación vigente. Detalló que “existe una herramienta que funciona muy bien, que son los convenios colectivos de trabajo”.

Explicó que, cuando hay una necesidad en algún sector, “las partes competentes se sientan y se ponen de acuerdo”, algo que, advierte, no está reflejado en el proyecto oficial.

El dirigente dirigió críticas específicas a las modificaciones sobre horas extra y el banco de horas incluidas en el texto que se tratará en el Senado.

“Prácticamente quita las horas extra y las transforma en un banco de horas”, señaló.

Explicó que el trabajador deja de recibir un pago adicional y queda sujeto a la decisión del empleador sobre la distribución de esos horarios.

Según Jerónimo, “queda a disposición del empleador, que le puede pedir a alguien que hoy trabaja ocho horas que se quede doce o trece”. (Infobae)