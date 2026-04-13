El ministro Kreplak criticó al Gobierno nacional por la Ley de Salud Mental y la falta de vacunas

El ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, criticó el proyecto de ley del Gobierno nacional para reformar la Ley Nacional de Salud Mental.

“Han abandonado la gestión de la salud mental. El proyecto que están planteando no solamente no ataca ninguno de los problemas reales que existen en el sistema de salud, sino que genera muchas más complicaciones”, indicó Kreplak.

En contraposición, explicó que la Provincia lleva inaugurados 33 centros de salud mental, aumentando el personal disponible y su capacidad de atención.

El ministro de Salud repasó también la situación con respecto a la vacunación en la provincia de Buenos Aires.

“Ya ha sido pública la denuncia de la Provincia sobre la falta de provisión por parte del Gobierno nacional, que ha suspendido la entrega de vacunas de la influenza a pocos días de empezar la campaña; lo mismo pasa con otras vacunas. Hemos perdido semanas claves y se genera una situación preocupante para el sistema de salud”, argumentó Kreplak.

El funcionario también se refirió al anuncio del Ministerio de Salud de la Nación acerca del cierre del programa Remediar y sostuvo que “es un atentado contra la salud pública y es la violación de un derecho”.